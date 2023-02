Non potete neanche immaginare cosa hanno avvistato gli astronomi sulle lune di Giove

Pensate che l’atmosfera terrestre sia l’unica in grado di produrre spettacoli di luce come l’aurora boreale? Beh, vi sbagliate di grosso: in questi giorni, gli astronomi hanno potuto osservare la manifestazione di siffatti bagliori diafani su quattro delle lune più grandi di Giove: Io, Europa, Ganimede e Callisto.

In realtà, gli studiosi erano già a conoscenza della presenza delle aurore sui satelliti gioviani, tuttavia, a causa del riflesso della luce solare, non hanno mai potuto osservare i fenomeni con chiarezza… Fino ad oggi: sono stati pubblicati diversi studi a tema su Planetary Science Journal, possibili grazie al buon “utilizzo” dell’ombra di Giove.

“Queste osservazioni sono complicate perché all'ombra di Giove le lune sono quasi invisibili”, ha detto l'autrice principale degli studi, Katherine de Kleer, scienziata planetaria presso il California Institute of Technology. “La luce emessa dalle loro deboli aurore è l'unica conferma che abbiamo di aver puntato il telescopio nel posto giusto”.

Proprio come quelle della Terra, le aurore delle lune gioviane sono prodotte dall’ossigeno energizzato; tuttavia, sono almeno 14 volte più luminose e colorate rispetto a quelle nostrane, in quanto gli strati di atmosfera dei satelliti sono più sottili. Inoltre, su Europa e Ganimede le coreografia cromatiche appaiono anche nello spettro infrarosso: è la prima volta che si osserva un fenomeno del genere in un’atmosfera extraterrestre.