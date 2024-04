'Non potevo non vederli, erano ovunque': i ragni lupo sono dappertutto

A quanto pare le sorgenti termali nella Riserva naturale di Fjallabak, in Islanda non solo esclusivamente un luogo in cui rilassarsi. Come dimostra la nuova serie in tre parti della BBC Wild Scandinavia, sono anche un luogo popolare tra i ragni lupo.

In Islanda li chiamano Laugakönguló e dopo aver visto come i ragni lupo ricorrano al cannibalismo, questa volta parliamo di un luogo decisamente insolito in cui è possibile incontrarli… molto da vicino.

È opportuno sottolineare sin da subito come già raggiungere le sorgenti termali di Landmannalaugar rappresenti di per sé una vera e propria missione, che richiede veicoli specializzati in grado di affrontare il difficile terreno fuoristrada.

In realtà, una volta superata le difficoltà iniziali, è possibile rimanere letteralmente basiti dalle ricche tonalità di giallo, verde e blu sparse sulle montagne dove lava, ricchi minerali e muschio hanno dipinto il paesaggio. Inoltre, essendo una regione geotermicamente attiva, i sentieri sono ricchi di sorgenti termali, fiumi e sorgenti di vapore incastonate tra le montagne colorate. A quanto pare, è però possibile incontrare degli ospiti inattesi.

"Una volta che li ho visti, non potevo non vederli: erano ovunque, ricoprendo ogni filo di muschio in uno spesso tappeto intorno a noi. Ho sollevato una delle rocce macchiate di minerali e cinque ragni sono corsi fuori in direzioni diverse verso i grappoli di minuscole mosche nere che anch'io ero riuscito a non vedere... ma ora avevo gli occhi aperti e sembrava che il terreno fosse pieno di ragni", ha dichiarato in un comunicato stampa Poppy Riddle, produttrice dell'episodio in questione.

Si tratta di ragni dalle generose dimensioni che potete osservare al seguente link, solitamente considerati innocui per l’essere umano.



A questo punto appare evidente che anche dopo aver visto i ragni giganti che invadono gli Stati Uniti, non vorremmo mai trovarci nei panni della troupe televisiva.

