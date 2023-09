Non tutti i power bank USB-C possono essere usati con iPhone 15: le segnalazioni

La rivoluzione USB-C su iPhone 15 è stata accolta con favore dagli utenti, che attendevano da tempo una transizione di questo tipo ed il pensionamento del vecchio ingresso USB-C. Tuttavia, con la consegna delle unità stanno emergendo alcuni dettagli, in particolare sugli accessori di terze parti.

A quanto pare, infatti, alcuni power bank USB-C non funzionerebbero correttamente su iPhone 15 e starebbero causando problemi con la ricarica. Le segnalazioni arrivano direttamente da Reddit e dal forum di MacRumors, dove è emerso che non tutti i power ban USB-C esistenti possono essere utilizzati con i nuovi smartphone, forse a causa della funzione di ricarica inversa. In alcuni casi, infatti, iPhone 15 non sembra caricarsi mentre in altri carica il power bank.

Ad essere interessate sono diverse power bank, ed almeno al momento è difficile (se non impossibile) capire quali siano i modelli coinvolti. MacRumors però ha rilevato che la Anker PowerCore Slim 10K PD non funziona, ed il produttore contattato dal sito ha spiegato che l’unico modo per far si che carichi l’iPhone è usare l’ingresso USB-A: “Sembra che a causa della funzione di ricarica inversa della serie iPhone 15, la ricarica della porta USB C di Anker PowerCore Slim 10k PD sarà influenzata, cosa che al momento non ha una soluzione. L'unico modo per caricare il tuo iPhone è utilizzare la porta USB A. Anker effettuerà ulteriori test su tutti i nostri power bank per vedere se questo è il problema con alcuni power bank e cercherà di trovare una soluzione” si legge nella dichiarazione.

iPhone 15 è in grado di caricare Apple Watch, Airpods o un altro iPhone tramite la porta USB-C, ed evidentemente tale funzione influenza anche le power bank.