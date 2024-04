Non prendere le solite cuffie: le Sony WH-1000XM5 sono al MINIMO STORICO!

Sony WH-1000XM5 sono cuffie che vantano il nuovo Processore Integrato V1 che massimizza il potenziale del Processore di Eliminazione del Rumore HD QN1. Praticamente una funzione unica nel campo della rimozione del rumore esterno per le cuffie. Ma i vantaggi sono tanti. Approfitta dello sconto del 30%, per un totale di 292,99 euro!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Le cuffie firmate Sony (è già per questo una garanzia) sono progettate appositamente per offrire un'eccezionale qualità di ascolto, anche in chiamata. Infatti vantano perfino la tecnologia di rilevamento della voce e la nuova struttura di riduzione del rumore del vento. Davvero un'esclusiva.

L'Adaptive Sound Control regola in automatico le impostazioni audio in base all'ambiente e all'attività. Mentre la funzione Speak-to-Chat mette in automatico in pausa la musica quando vuoi parlare. Infatti, il sistema capisce quando stai parlando, senza che tu dovrai fare altro.

Queste cuffie possono essere accoppiate con due dispositivi in contemporanea: con Fast Pair puoi localizzare le WH-1000XM5 se non riesci a trovarle e Swift Pair semplifica il pairing al tuo PC/tablet.

Batteria straordinaria, con durata fino a 30 ore, ideale anche per lunghi viaggi. Comoda custodia pieghevole, altro vantaggio in caso di viaggi o spostamenti fuori casa.

Il design in un elegante colore argento le rende Unisex.

