Non prendete informazioni da questi libri scritti dall'IA perché potrebbero uccidervi

Quando qualcuno vuole iniziare un nuovo hobby, qualcosa di avventuroso e in sintonia con la natura, come ad esempio raccogliere funghi, la prima cosa che fa è dirigersi su Amazon per acquistare una guida. Potreste imbattervi in una serie di libri per principianti e a basso costo, ma c'è un problema: potrebbero mettere a rischio la vostra vita.

La New York Mycological Society ha lanciato un avvertimento, sottolineando che le guide per la ricerca di funghi generate dall'IA stanno inondando Amazon e altri rivenditori online. La preoccupazione è che questi documenti, spesso scritti in modo approssimativi e con autori quasi certamente falsi, potrebbero indurre le persone a consumare funghi velenosi, confondendoli con quelli commestibili (ok che dipendiamo da loro, ma questo è troppo!).

Sigrid Jakob, presidente della New York Mycological Society, ha dichiarato che ci sono centinaia di funghi velenosi in Nord America e alcuni sono letali. Un'informazione errata o anche solo un po' troppo vaga potrebbe avere conseguenze fatali. E la cosa più inquietante è che questi libri non sono nemmeno etichettati come generati dall'IA, un dettaglio che potrebbe far riflettere un principiante prima di fare un acquisto potenzialmente pericoloso.

Il problema va oltre la semplice ricerca di funghi; potrebbe estendersi a consigli sbagliati su salute, finanze e altri argomenti cruciali. Quindi, la prossima volta che pensate di acquistare un libro online, soprattutto se riguarda un argomento delicato come la ricerca di funghi, fate la vostra dovuta ricerca per l'acquisto o, meglio ancora, prendetelo da una libreria locale di fiducia.

Nel frattempo, Stephen King è tranquillo sui libri scritti dall'IA.