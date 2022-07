Non solo Prime, Amazon aumenta il prezzo anche di Prime Student: 24,95 Euro all'anno

In questa giornata di aumenti a raffica per Amazon Prime in Europa ed Italia, ad essere coinvolto è anche l’abbonamento Prime Student riservato agli studenti universitari. L’e-commerce infatti ha informato che dal 15 Settembre 2022 crescerà anche il prezzo di questa sottoscrizione.

Per tutti i rinnovi successivi al 15/9, infatti, il prezzo del Prime Student mensile passerà a 2,49 Euro al mese dagli 1,99 Euro attuali, ed a 24,95 Euro all’anno dai 18 Euro attuali.

Amazon giustifica la decisione per le medesime ragioni indicate nella mail in cui ha annunciato l’aumento dei prezzi di Amazon Prime: “le ragioni di questa modifica sono relative a un aumento generale e sostanziale dei costi complessivi dovuti all'inflazione, che incide sui costi specifici del servizio Amazon Prime in Italia e si basano su circostanze esterne, fuori dal nostro controllo".

Amazon comunque spiega che si tratta del primo aumento di Prime in Italia dal 2018, e nel frattempo ha “ampliato la selezione di prodotti disponibili con consegna Prime veloce illimitata, senza costi aggiuntivi; abbiamo attivato e migliorato la consegna di generi alimentari da Amazon Fresh; e abbiamo aggiunto sempre più intrattenimento digitale di qualità, come serie TV, film, musica, giochi e libri. In particolare, Prime Video ha ampliato la raccolta di serie e film Amazon Originals e ha attivato l'accesso allo sport dal vivo, come la UEFA Champions League”.