Non solo Prime Day 2022: Luglio porta anche i saldi estivi, le date per ogni regione

Luglio 2022 si prospetta essere un mese di grandi sconti. Se il 12 e 13 Luglio arriva il Prime Day di Amazon, da domani iniziano in varie regioni della nostra Penisola i saldi, e come sempre siamo qui per fare il punto con tutte le date.

Di seguito il calendario:

Abruzzo : 2 luglio - 31 agosto

: 2 luglio - 31 agosto Basilicata : 2 luglio - 2 settembre

: 2 luglio - 2 settembre Calabria : 2 luglio - 30 agosto

: 2 luglio - 30 agosto Campania : 2 luglio - 30 agosto

: 2 luglio - 30 agosto Emilia-Romagna : 2 luglio - 31 agosto

: 2 luglio - 31 agosto Friuli Venezia Giulia : 2 luglio - 30 settembre

: 2 luglio - 30 settembre Lazio : 2 luglio - 13 agosto

: 2 luglio - 13 agosto Liguria : 2 luglio - 16 agosto

: 2 luglio - 16 agosto Lombardia : 2 luglio - 30 agosto

: 2 luglio - 30 agosto Marche : 2 luglio - 1 settembre

: 2 luglio - 1 settembre Molise : 2 luglio - 31 agosto

: 2 luglio - 31 agosto Piemonte : 2 luglio - 28 agosto

: 2 luglio - 28 agosto Puglia : 2 luglio - 15 settembre

: 2 luglio - 15 settembre Sardegna : 2 luglio - 3 settembre

: 2 luglio - 3 settembre Sicilia : 1 luglio - 15 settembre

: 1 luglio - 15 settembre Trentino-Alto Adige : A Bolzano dal 15 luglio al 12 agosto, a Trento invece è stata data libertà ai commercianti

: A Bolzano dal 15 luglio al 12 agosto, a Trento invece è stata data libertà ai commercianti Toscana : 2 luglio - 30 agosto

: 2 luglio - 30 agosto Umbria : 2 luglio - 30 agosto

: 2 luglio - 30 agosto Valle d’Aosta : 2 luglio - 30 agosto

: 2 luglio - 30 agosto Veneto: 2 luglio - 31 agosto

Nella giornata di oggi ha rinnovato il volantino anche Mediaworld, che si aggiunge alle numerose promozioni delle catene di distribuzione, che sono solite proporre volantini su base settimanale.



Chiaramente, nel caso dei saldi consigliamo di verificare sempre il prezzo reale dei prodotti prima degli sconti, onde evitare spiacevoli situazioni.