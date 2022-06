Non solo Prime Day: Amazon prepara un altro evento Prime ad Ottobre

In attesa di scoprire quali saranno le offerte dell’Amazon Prime Day 2022 di Luglio, emerge un rumor secondo cui il colosso di Seattle starebbe pensando ad un altro evento Prime, da tenere in autunno.

Secondo quanto riportato da CNBC ed il Business Insider, il “Prime Fall Deal Event” dovrebbe andare in scena ad Ottobre, e la data precisa ancora non è stata decisa. La scelta di Ottobre non è casuale in quanto non andrebbe a sovrapporsi con il Cyber Monday e Black Friday che solitamente si tengono a Novembre e danno il via alle festività natalizie.

Alcuni venditori contattati dal Business Insider hanno svelato che durante l’evento autunnale Amazon dovrebbe proporre “sconti frenetici su TV, scarpe da ginnastica ed altri articoli”, mentre la CNBC ha menzionato “offerte lampo a tempo limitato”.

Con questo evento di shopping aggiuntivo, Amazon cercherebbe anche di stimolare la crescita dopo aver riportato risultati non eccezionali nel trimestre terminato il 31 Marzo 2022, con il CEO Andy Jassy che ha citato la pandemia e la guerra in Ucraina come fattori aggravanti.

L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare a settembre prossimo, ma nel frattempo sono già arrivate le prime indicazioni sulle offerte che ci saranno al Prime Day 2022 che seguiremo su queste pagine.