Questo non è un quadro di qualche artista sconosciuto, ma una foto del polo nord di Marte

Marte, dopo il nostro bel pianeta, è il mondo più studiato dall'umanità in assoluto. I suoi misteri affascinano gli scienziati, e le future missioni spaziali risponderanno proprio a queste domande. L'Agenzia spaziale europea ha condiviso una nuova immagine di Marte catturata usando la fotocamera del suo veicolo spaziale, il Mars Express.

L'immagine è sorprendentemente chiara e fluida, simile a qualcosa che si potrebbe catturare con una fotocamera in 4K. Nella foto, vediamo il polo nord di Marte coperto da grandi lastre di ghiaccio bianco innevato e circondato da un paesaggio rossastro e polveroso. Secondo l'ESA, gli strati di ghiaccio che ricoprono i poli di Marte sono stratificati in modo tale da "spostarsi sottilmente" nel corso di un anno, causando cambiamenti nella loro composizione e copertura.

I poli hanno una copertura permanente di ghiaccio d'acqua durante l'estate, dove le temperature arrivano perfino a -125 gradi Celsius. La nuova immagine del polo nord del pianeta è stata catturata utilizzando la High Resolution Stereo Camera (HRSC) del veicolo spaziale Mars Express. I piccoli frammenti bianchi non sono neve, ma nuvole di anidride carbonica.

Nonostante ciò, la copertura nuvolosa in questa immagine è molto inferiore, il che significa che una parte degli strati di ghiaccio e del paesaggio sono visibili. Secondo l'ESA, questi poli ghiacciati sono aree particolarmente interessanti sul Pianeta Rosso, e aiutano a far luce sul clima di Marte e sui modi in cui è cambiato nel tempo. Ogni strato di ghiaccio e polvere è essenzialmente una "istantanea" dei cambiamenti che hanno avuto luogo sul pianeta.