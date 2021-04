Questo non è un quadro, ma la vista aerea di un paesaggio pieno di spazzatura

A prima vista questa immagine potrebbe sembrare un quadro di un'arista famoso, soprattutto per via dei colori accessi che riempiono il paesaggio. Tuttavia, la realtà è ben diversa da quello che sembra, poiché non si tratta (purtroppo!) di un dipinto su olio, ma la vista aerea di un paesaggio pieno di spazzatura.

Quella raffigurata in foto (che potrete come sempre ammirare in calce alla notizia) è una veduta aerea di un'area vicino a Oruro, in Bolivia. In questa zona è possibile trovare il lago Uru Uru, uno specchio d'acqua lungo 21 chilometri che viene descritto dalla gente del luogo come un "bidone della spazzatura naturale".

A minacciare il lago sono anche le acque reflue della città di Oruro e, soprattutto, i rifiuti delle piccole società minerarie della regione. Non solo: come spesso accade, lo specchio d'acqua - che ospita diverse forme di vita - è pieno anche di spazzatura della gente del posto; addirittura, i rifiuti umani sono finiti anche sotto la sabbia, fino a formare una nauseabonda resina nera.

Uno dei maggiori trasportatori di spazzatura è il fiume Ta gare te, che collega il lago e la città di Oruro e trasporta, a sua volta, tutti i rifiuti della città. A peggiorare la situazione sono i metalli pesanti nell'acqua, poiché le attività minerarie nelle vicinanze hanno portato la presenza di cadmio, zinco, arsenico, piombo e mercurio.

Secondo gli esperti, tra circa cinque anni il lago scomparirà completamente, seppellito dai rifiuti. L'obiettivo del governo locale, secondo quanto affermato, è quello di ripulire lo specchio d'acqua. Speriamo che queste intenzioni siano davvero messe in atto. La spazzatura è un problema davvero serio, tant'é che nei mari del mondo è possibile trovare delle isole composte proprio da tutti questi scarti.