Non sarà il Razer Razer, ma il rasoio Gillette x Razer adesso esiste realmente

Non mentite: il pesce d'aprile del mouse rasoio Razer Razer è ancora nei vostri ricordi, nel bene e nel male. D'altronde, una spuntatina tra una partita competitiva e l'altra non ve la nega nessuno, anche se potrebbero volerci più lobby per riuscire a finire (ma tanto non vi vedono). Ora, però, la questione si fa più seria.

Come riportato anche da The Verge, infatti, quei buontemponi di Min-Liang Tan e soci hanno annunciato a livello ufficiale una collaborazione con Gillette per un rasoio Limited Edition. No, non vi hanno hackerato il dispositivo che state usando per leggere: il calendario non segna il primo aprile, ma siamo ad agosto 2023. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: la pagina Razer del portale ufficiale Gillette esiste veramente.

Appurato che non state sognando (tranquilli, non serve alcun pizzicotto), ecco che la pagina Facebook ufficiale di Razer fornisce maggiore contesto, a partire dal motto: "la gag potrà anche essere finita, ma adesso il sogno è reale". Il GilletteLabs Razer Limited Edition verrà venduto sia online che nei negozi fisici a livello globale a partire da fine agosto 2023. Certo, mediante il succitato sito Web di Gillette ci si può anche iscrivere per restare aggiornati. Ci sono in ogni caso due varianti: con custodia da viaggio e senza custodia da viaggio.

C'è però un aspetto potenzialmente deludente: più di qualcuno pensa infatti che poteva essere l'occasione per portare i LED RGB in bagno. Invece, alla fine si è deciso di optare per una soluzione priva di qualsivoglia LED e laser. Non sappiamo dunque se il prodotto possa risultare effettivamente un rasoio da gamer o meno, ma una curiosità interessante è il fatto che, in una delle immagini del post di Razer su Facebook, sembra che la collaborazione con Gillette sia nata proprio in seguito al pesce d'aprile del Razer Razer. Che timeline.