Non solo reactions: il nuovo aggiornamento di Whatsapp porta tante novità

Nella giornata di ieri su queste pagine abbiamo riportato la notizia sull’arrivo delle reactions in Whatsapp, che introducono un nuovo sistema per interagire con gli amici. Ebbene, l'aggiornamento a quanto pare è più corposo ed introduce tante novità.

Whatsapp ha implementato anche la possibilità di condividere file di dimensioni fino a 2 gigabyte, il che rappresenta un enorme salto rispetto al precedente limite di 100 megabyte. La modifica era stata annunciata da Meta lo scorso mese, in una nota in cui aveva spiegato che sarebbe arrivata “presto”.

Nella giornata di ieri, inoltre, Whatsapp ha anche annunciato che raddoppierà le dimensioni massime delle chat di gruppo: il limite passerà dagli attuali 256 partecipanti a 512. Come spiegato da The Verge, però, sul web sono già disponibili delle soluzioni alternative che permettono di aggirare già tale limite, ma occhio ad utilizzarle perchè potrebbero portare al ban del proprio numero da Whatsapp.

In un post pubblicato sul blog ufficiale di Whatsapp, la compagnia spiega che i nuovi limiti per i gruppi verranno implementati “lentamente”, mentre le emoji e l’aumento delle dimensioni dei file diventeranno disponibili già nella corrente versione dell’app. Probabilmente però anche in questo caso il rollout sarà graduale in quanto non tutti hanno ottenuto l’accesso. Un portavoce di Meta, Vispi Bhopt, però, parlando con The Verge ha osservato che la società si aspetta che le reazoni vengano distribuite a tutti gli utenti “entro circa una settimana”.