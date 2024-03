Non abbiamo i recettori del sapore solo in bocca, ma anche in altri parti del corpo

Giorno dopo giorno ogni scoperta ci avvicina sempre di più a comprendere i misteri che regolano la nostra esistenza. Si potrebbe pensare che i recettori del gusto abbiano trovato dimora esclusiva sulla nostra lingua, ma in realtà non è proprio così. Recenti rivelazioni scientifiche ci portano ben oltre questa convinzione.

Una nuova ricerca svela la presenza di questi sensibili "portali" del gusto in aree del corpo umano mai immaginate prima. Nirupa Chaudhari, professore di fisiologia e biofisica, ci guida in questa esplorazione, rivelando come, sebbene i veri e propri gemmi gustativi dimorino solo nella bocca, legati a doppio filo con il cervello per permetterci di percepire i sapori, i recettori del gusto si disperdono in solitaria per tutto il corpo, svolgendo funzioni ben diverse dalla semplice percezione gustativa.

Questi sensori, distribuiti in organi vitali, vanno alla ricerca di nutrienti, svolgendo un ruolo cruciale nel regolare processi biologici essenziali, dall'insulina alla nostra immunità innata. La scoperta di recettori del gusto nei luoghi più inaspettati, come il grasso corporeo, il muscolo cardiaco e persino il cervello, apre nuovi orizzonti nella comprensione di come il nostro corpo risponde all'ambiente.

Questi recettori, una volta pensati confinati alla sola lingua, si rivelano ora come sofisticati sensori dei nutrienti, con un impatto che va ben oltre la mera degustazione. La ricerca continua a svelare la loro presenza e funzione in parti del corpo dove meno ce lo aspetteremmo, offrendoci nuove prospettive su questioni di salute complesse e sfidando le nostre attuali conoscenze su dieta, metabolismo e benessere.

