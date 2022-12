Non è stato mai registrato un anno più caldo del 2022 in Spagna

Sembra che, anno dopo anno, il riscaldamento globale stia percorrendo una strada costantemente in salita: stiamo vivendo anni sempre più caldi di quelli precedenti; infatti, in Spagna non si può proprio sindacare su quest’affermazione: il servizio meteorologico nazionale ha registrato l’anno più caldo di sempre.

Vi basti pensare che, nella penisola iberica, i cittadini spacchetteranno i regali di Natale durante giornate con temperature medie giornaliere superiori ai 15° C. Da quando sono iniziate le registrazioni nel 1961, mai la Spagna aveva concluso un giro completo in torno al sole con questo calore. Inoltre, i dati riportano che i quattro anni più caldi sono stati archiviati dal 2015 in poi, affermano le autorità.

Il servizio meteorologico nazionale ha anche aggiunto che il 2022 è uno degli anni più secchi; solo il 2005 e il 2017 hanno visto meno precipitazioni, durante gli ultimi giorni di dicembre. Suddetta siccità e l’eccessivo calore sono stati causa di molti incendi, in tutta Europa. È ovvio che, dietro il danneggiamento dei raccolti e alle restrizioni idriche, ci sia un problema alla radice: il cambiamento climatico.

Questa piaga sta soggiogando la razza umana su molteplici fronti; infatti, a causa di queste mutazioni, il nostro pianeta sta cambiando colore… La cosa ironica è che siamo noi i principali “finanziatori” del nemico.