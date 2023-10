Non si riesce a capire perché le orche uccidano le prede senza mangiarle

Le orche, conosciute con il soprannome di assassine, sono creature marine affascinanti e complesse, capaci di comportamenti che spesso sfuggono alla nostra comprensione. Da decenni, gli scienziati hanno osservato con stupore le orche del Pacifico Nord-Occidentale uccidere le focene (mammiferi simili ai delfini), ma senza poi mangiarli.

Questo comportamento ha lasciato molti perplessi: perché un predatore così abile e potente dovrebbe attaccare una preda senza poi cibarsene? Le orche "Southern Resident" sono una popolazione particolare che vive nel Pacifico Nord-Occidentale. Questi mammiferi marini sono strettamente legati al salmone chinook, anch'esso in pericolo.

Nonostante la loro predilezione per il salmone, queste orche sono note per attaccare e uccidere altri mammiferi marini più piccoli senza consumarli come cibo. Per cercare di comprendere meglio questo comportamento, un team internazionale di ricercatori ha esaminato oltre 60 anni di interazioni registrate tra le orche "Southern Resident" e le focene nella Salish Sea, tra la provincia della Columbia Britannica e lo stato di Washington negli USA.

Questi attacchi non sono una novità, ma sembra che stiano diventando sempre più frequenti e si stiano diffondendo tra la popolazione di orche. Sarah Teman della SeaDoc Society ha sottolineato la complessità e l'intelligenza di queste creature, notando come il comportamento di molestie alle loro "vittime" sia stato trasmesso di generazione in generazione.

Tuttavia, nonostante questi attacchi, non si prevede che le orche inizino a mangiarli, poiché la loro dieta è profondamente radicata nel consumo di salmone. Alcune teorie suggeriscono che le orche possano attaccarli come forma di gioco sociale o come pratica di caccia. Un'altra teoria propone un comportamento di "mismothering", dove le orche vedono queste creature più piccole come deboli o malati.

A proposito, sapete che attaccano anche gli squali senza paura?