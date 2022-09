Non riesci a domare i tuoi capelli? Potresti esser affetto da questa strana sindrome

Sembra che gli scienziati abbiano scoperto quali geni sono responsabili dell’indomabilità dei capelli, riconoscendo addirittura una vera a propria “sindrome dei capelli inpettinabili”. No, non stiamo scherzando.

Come suggerisce il nome, la totale disarmonia delle chiome rende praticamente impossibile l’impiego del pettine. Si palesa durante il periodo infantile, tra i primi 3 mesi fino ai 12 anni, con capelli crespi biondo paglierino o biondo argentato. Inoltre, si denota un pelo molto fragile e secco, tipicamente chiamato “vetro filato”. Questa “condizione” tende a migliorare e a scomparire una volta raggiunta l’età adulta, ma probabilmente Albert Einstein non concorderebbe.

In realtà non ci sono state molte ricerche su questa sindrome, che è apparsa per la prima volta in alcuni articoli pubblicati negli anni '70. La documentazione scientifica, da allora, sembra aver prodotto poco meno di 70 pubblicazioni, la maggior parte delle quali erano concernenti casi specifici.

Recentemente si è provato a far luce su questa stramba teoria: dei genetisti dell’Università di Bonn, in Germania, hanno coinvolto 11 bambini con capelli poco pettinabili e hanno scoperto che le mutazioni di tre specifici geni sono le reali colpevoli di questo fenomeno.

Grazie alla risonanza dello studio, sempre più famiglie hanno sottoposto i propri figli all’analisi genetica, così sono stati ripetuti i medesimi test su un campione di 100 bambini. Hanno confermato che in 76 di questi piccoli Harry Potter la causa della scapigliatura è legata alle mutazioni del gene PADI3 e al coinvolgimento di altri due geni, tutti e tre codificanti per importanti proteine ​​coinvolte nella formazione della fibra capillare.

I suddetti protidi sono collocati nella guaina interna della radice: il vaso da cui fiorirà il pelo. In base alle caratteristiche di queste proteine, il pelo avrà forma e andatura differente. Inoltre questo fenomeno è il frutto di una caratteristica genetica “recessiva”: entrambi i genitori devono essere portatori del gene mutato, anche se non si manifesta in essi. Quindi, se la loro prole eredita una copia del gene da ciascun genitore, avrà la “sindrome”.

A proposito di sindrome e capigliatura, sapevate che, se siete soliti tirarvi i capelli senza accorgervene, potreste soffrire di un disturbo piscologico?