Non solo Ring: videocamere di sicurezza Blink in sconto su Amazon, fino a metà prezzo!

Vi abbiamo appena parlato delle offerte Amazon sui prodotti Ring per la casa smart e per la sicurezza domestica, ma dobbiamo già tornare sul tema perché anche diversi kit antifurto Blink sono in sconto sull'ecommerce di Seattle, con dei ribassi che superano addirittura il 50% del prezzo di listino.

Per esempio, il kit composto da telecamera, videocitofono e modulo Sync di Blink viene venduto su Amazon a soli 79,99 Euro, il 53% in meno del MSRP, fissato invece a 169,98 Euro. Un risparmio di 89,99 Euro, insomma. Ovviamente, la telecamera outdoor di Blink è completamente senza fili e alimentata a batteria, vantando anche una modalità a infrarossi per la visione notturna. Vi ricordiamo inoltre che i sistemi Blink hanno un'app dedicata per smartphone e sono compatibili con i dispositivi Amazon e con Alexa.

Analogamente, in sconto si trovano anche i kit Blink con due, tre e quattro videocamere. Il primo è scontato del 49%, con una riduzione di prezzo da 249,98 Euro a 127,99 Euro (per un risparmio complessivo pari a 121,99 Euro). Il secondo, invece, viene venduto a 169,99 Euro, il 47% in meno del MSRP, fissato invece a 319,98 Euro. Il terzo, infine, si trova a 205,99 Euro, il 46% in meno del prezzo di listino, che è pari a 379,98 Euro.

Come sempre, comunque, in offerta abbiamo anche diversi pezzi singoli dell'ecosistema Blink, tutti scontati con ribassi tra il 25% e il 40%. Per esempio, in offerta potete trovare il Video Doorbell di Blink, al prezzo di soli 45,49 Euro (il 35% in meno del MSRP, pari a 69,99 Euro), la videocamera di sicurezza resistente alle intemperie Blink Outdoor, che viene scontata da 309,99 Euro a 185,99 Euro, e la Blink mini pan-tilt, una videocamera da interni che può essere acquistata a soli 44,99 Euro, il 25% in meno del prezzo di listino.

