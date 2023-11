Non stiamo riuscendo a capire perché sempre più squali si trovano in questa zona

Gli squali bianchi, noti per la loro maestosità e potenza, stanno catturando l'attenzione degli scienziati per un comportamento sorprendente e inaspettato: le loro immersioni nelle profondità abissali dell'oceano, in una regione conosciuta come la zona crepuscolare e quella di mezzanotte.

Questi luoghi, che si estendono rispettivamente da 200 a 1.000 metri e da 1.000 a 3.000 metri sotto la superficie dell'oceano, sono tradizionalmente considerati al di fuori delle aree di caccia abituali di questi predatori. Eppure, secondo uno studio recente, gli squali bianchi e altre specie di pesci predatori stanno regolarmente esplorando queste profondità.

La ricerca, condotta da Camrin Braun dell'Istituto Oceanografico di Woods Hole, ha analizzato i dati di 344 pesci predatori dotati di etichette elettroniche, tra cui squali bianchi, squali tigre, squali balena, tonni pinna gialla e pesce spada. Questi dati hanno rivelato un modello intrigante: gli squali e i loro compagni predatori si immergono regolarmente nelle zone crepuscolari e di mezzanotte, spesso raggiungendo profondità impressionanti.

Gli squali bianchi, ad esempio, sono stati registrati a profondità di 3.700 metri, mentre gli squali balena e i pesci spada hanno raggiunto rispettivamente i 6.300 e i 6.500 metri (mentre altri sono persino bioluminescenti). Una possibile spiegazione di questo comportamento è la ricerca di cibo. La zona crepuscolare ospita il cosiddetto strato di dispersione profonda (DSL), un livello oceanico denso di piccoli pesci e altri organismi marini.

Questi esseri si spostano verso la superficie di notte per nutrirsi, per poi ritirarsi di nuovo nelle profondità durante il giorno. Tuttavia, la scoperta che molti di questi predatori si immergono ben oltre la portata del DSL suggerisce che ci possano esserci altri motivi per queste esplorazioni abissali, forse legati a tipi di interazioni predatore-preda ancora sconosciuti o a risorse alimentari misteriose.

A tal proposito, gli scienziati non sanno neanche perché questa linea degli abissi divide le creature.