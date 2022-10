Non riuscirai mai a trovare l'animale di questa illusione ottica in soli 19 secondi!

Se non siete ancora storditi dall’illusione ottica del numero nascosto, allora potete dare un’occhiata a questa nuova sfida visiva. Oggi non avremo a che fare, di nuovo, con qualche spirale, bensì con una tipologia d’immagine a cui ormai siete abituati: in questo scenario confusionale dovete trovare l’elemento nascosto.

Ne avete risolti davvero tanti di questi enigmi e, per una mente allenata, questo non dovrebbe rappresentare alcun problema: in una giungla, popolata da pappagalli e cacatua, si nasconde un furbo animale che non ne vuole sapere di palesarsi al grande pubblico.

Il rettile in questione è un serpente e, dal momento che finirai di leggere le istruzioni, hai soltanto 19 secondi per scovarlo. Se hai intenzione di risolvere la verifica ottica avvalendoti esclusivamente delle tue abilità fai pure, se invece pensi che un piccolo suggerimento non faccia del male a nessuno, allora prosegui pure con la lettura.

Come puoi ben constatare il colore che prevale in questa immagine è il verde, insieme alle sue differenti tonalità. Di che colore sarà il nostro amichetto sibilante, dato che riesce a mimetizzarsi così bene? Ebbene sì, dovete trovare un piccolo rettile di colore verde, che sembra incastrarsi alla perfezione nella composizione forestale.

Se apprezzate particolarmente questo tipo di illusioni ottiche, vi consigliamo di dare un’occhiata all’enigma visivo del telefono, che ha dato parecchie grane ai nostri lettori.