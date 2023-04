Non solo ROG Ally: ecco il nuovo e potente rivale di Steam Deck

Dopo la calorosa accoglienza alla conferma dell'esistenza di ROG Ally, console portatile che verrà prodotta da Asus per competere nel mercato degli handheld in grado di eseguire i giochi in locale e non in cloud, arrivano novità anche da un altro misterioso competitor.

Stiamo parlando di AOKZOE A1 Pro, un prodotto la cui esistenza è stata da poco confermata sul database di Geekbench. Si tratta di una console portatile di ultima generazione, con hardware aggiornato e top di gamma per questo segmento.

A bordo, infatti, dovrebbe prendere posto un'APU AMD Ryzen 7 7840U, quindi basata su architettura Zen4 e affiancata da grafica integrata RDNA3. Le aspettative intorno a questo modello del team rosso sono molto elevate e si vocifera che anche Asus opterà per una variante di questa APU, possibilmente un modello custom, perfezionato e ottimizzato per il gioiellino della casa taiwanese.

Quanto all'AOKZOE A1 Pro, invece, sappiamo che avrà questo processore a 8 Core e 16 Thread con frequenze di base di 3,3 GHz e boost fino a 5,05 GHz. La iGPU, invece, potrà contare su ben 12 CU ed è stata identificata nella Radeon 780M.

Rispetto alla console che l'ha preceduta, con il passaggio dal Ryzen 7 6800U al Ryzen 7 7840U, la A1 Pro dovrebbe spingersi fino a un +25% in single-core e +2'% in multi-core, alzando ulteriormente l'asticella delle prestazioni e dell'esperienza di gioco.

In calce troverete i risultati apparsi su Geekbench e, ancora più in basso, alcuni video gameplay con la console in azione su Elden Ring e Wo Long Fallen Dinasty.

Nel frattempo, ricordiamo che anche in casa Sony si parla da tempo dell'esistenza di un handheld da gioco da inserire nell'ecosistema PlayStation e negli ultimi tempi, grazie alle informazioni divulgate da Tom Henderson, sappiamo che la nuova PlayStation Portatile è già in sviluppo, anche se potrebbe non entusiasmare proprio tutti.