Non solo Rossgram: la Russia pronta a lanciare l'alternativa al Play Store il 9 Maggio

A poche settimane dall’annuncio di Rossgram, vale a dire la versione fatta in casa di Instagram per la Russia dopo che il governo ha bannato l'app di Meta, l'agenzia di stampa Reuters lancia l'indiscrezione secondo cui il 9 Maggio la nazione eurasiatica dovrebbe lanciare la propria alternativa al Play Store di Google.

La scelta della data non è casuale, dal momento che il 9 Maggio è festa nazionale in Russia e si celebra la vittoria nella seconda guerra mondiale.

Il Play Store russo si chiamerà “NashStore” (che in inglese si traduce in “OurStore”, vale a dire “Il nostro negozio”) e per lo sviluppo è stata incaricata Digital Platforms, una compagnia specializzata proprio nella creazione di servizi digitali. NashStore sarà disponibile per i dispositivi Android e secondo le indiscrezioni emerse dovrebbe anche essere compatibile con le carte di credito e debito appartenenti al circuito russo Mir.

Vladimir Zykov, direttore dei progetti di Digital Platforms, parlando con l’agenzia di stampa ha spiegato che “purtroppo, i russi non possono più utilizzare normalmente Google Play per acquistare app e gli sviluppatori hanno perso la loro fonte di reddito”.

Qualche giorno fa su queste pagine abbiamo riportato l’indiscrezione secondo cui Google potrebbe bloccare le vendite di Android in Russia, ma al momento non sono arrivate indicazioni di questo tipo da Mountain View.