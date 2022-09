Non solo Ryzen 7000: AMD presenta processori Ryzen 7020 e Athlon 7020

È ormai passato quasi un mese dal lancio dei processori AMD Ryzen 7000, ma il colosso di Lisa Su non sembra intenzionato a fermarsi: oggi AMD ha presentato la nuova lineup di processori Ryzen 7020 Series e Athlon 7020 Series con architettura Zen 2 per piattaforme Mobile.

Il team rosso porta sul mercato questi nuovi processori AMD Ryzen e Athlon 7020 basati su produzione a 6 nm di TSMC, pensati per dispositivi mobili con l’intento di offrire il perfetto equilibrio tra velocità, stile e resistenza. I sistemi dotati dei detti processori sono ideali per videoconferenze, produttività in ufficio, multitasking e connessione con la famiglia e gli amici, a casa o in viaggio, grazie alla gestione intelligente della batteria e all'hardware di riproduzione video e audio dedicato.

I risultati di un sondaggio, commissionato da Wakefield Research, mostrano che per oltre il 90% degli utenti laptop è importante la possibilità di lavorare "in movimento". Nell'ambito del lavoro ibrido, gli utenti si aspettano dispositivi in grado di lavorare in modalità "unplugged": l'utente medio trascorre più di tre ore al giorno utilizzando la batteria, mentre un terzo degli utenti trascorre più di 10 ore sotto carica. I processori Ryzen 7020 Series offrono fino a 12 ore di autonomia senza interruzioni e un multitasking fino al 58% più veloce rispetto ai competitor.

"AMD ha rivoluzionato i laptop sottili e leggeri con prestazioni imbattibili e durata della batteria senza compromessi", ha affermato Saeid Moshkelani, vicepresidente senior e direttore generale, unità aziendale clienti, AMD. “Siamo così entusiasti di portare tutto ciò che gli utenti si aspettano dai laptop premium al mercato dei laptop mainstream con i nuovi processori Ryzen serie 7020 e Athlon serie 7020 per dispositivi mobili. A qualsiasi prezzo, gli utenti dovrebbero sentirsi sicuri di ottenere la migliore esperienza possibile con AMD".

I sistemi con Ryzen e Athlon 7020 Series Processors per dispositivi mobili saranno disponibili presso i partner OEM globali, tra cui Acer, HP e Lenovo, dal quarto trimestre del 2022, a partire da un SEP di 399 USD.

In tutto ciò, sono anche trapelati i prezzi europei di AMD Ryzen 7000.