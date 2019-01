Non sa come funziona la realtà virtuale e sbatte contro un muro, il video

La realtà virtuale rappresenta una delle tecnologie più interessanti, e con il passare del tempo anche la sua adozione sta aumentando. Tuttavia, il primo impatto con i visori potrebbe essere pericoloso.

Come vi mostriamo nel filmato presente in apertura, pubblicato su Reddit e che sta facendo il giro del web, far indossare un visore per la realtà aumentata ad una persona che non conosce bene la tecnologia potrebbe esporre quest'ultima a dei seri rischi per la salute.

Nel video la ragazza viene convinta da alcuni amici a provare un visore, ma le reazioni che in un primo momento sembrano esilaranti negli istanti successivi diventano serie. Inizialmente, infatti, si lancia una granata (ovviamente nel gioco) sui piedi, e dal momento che l'esperienza è molto immersiva, tenta di scappare dalla deflagrazione, mettendosi a correre nel mondo reale.

Il risultato è una reazione goffa che provoca in un primo istante le risate degli amici, che si arrestano nel momento in cui la ragazza va a sbattere (sempre nella vita reale) contro un muro, cadendo a terra tra la preoccupazione generale di chi le sta intorno.

Il filmato si interrompe proprio nel momento dell'impatto, e non è noto se la giovane abbia riportato danni o meno, tanto meno se il visore sia rotto.