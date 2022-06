Non sai come passare le serate estive in amicizia? Prendi spunto dagli antichi greci!

Qualsiasi studioso di storia antica è giustamente devoto a quella serie di fonti non-lapalissiane che permettono a tutti noi di sapere qualcosa della vita di greci e romani. Per fonti non-lapalissiane intendiamo ceramiche e arti rupestri, e badate bene nel riconoscere queste fonti come noiose o tutte uguali.

State organizzando la vostra estate 2022 e non state più nella pelle nell’immaginare le nefandezze che farete con i vostri amici. Giustamente. Tuttavia, concedimi un piccolo spazio fra i tuoi progetti dionisiaci per farti conoscere un gioco “particolare”… Conosci il Cottabo?

Partiamo con il pregiudizio che i greci sapevano come spassarsela, non ammazzavano solo i bambini perché ritenuti deboli, e, quando colonizzarono (in realtà si parlerebbe di apoikìa) l’Italia meridionale, hanno diffuso il loro costumi anche nel nostro stivale, partendo dalla Sicilia. Ok, la smetto con i dettagli storici, linguistici e geografici.

Lo scopo del gioco era quello di colpire un bersaglio, potevano essere i più disparati, con la restante parte di vino in fondo alla coppa da cui bevevano. Cosa si vinceva? Le fonti dicono mele, dolci o ancora altro vino, ma siamo sicuri che a voi interesserà il premio più ambito: un bacio dalla persona amata.

I siciliani tenevano molto a questa “tradizione” e si vantavano della loro precisione nel cottabo, inaugurando addirittura appositi spazi per i giochi.

Esiste anche una variante più complessa, detta Cottabo di oxyvàfon, che prevedeva numerosi piccoli vasi che galleggiavano in un vaso più grande. Quest’ultimi dovevano esser riempiti a suon di gocce di vino e a vincere era colui che riusciva a far affondare il piccolo recipiente.

Geniale l'invenzione del Cottabo vero? Non c'è bisogno di dire che si è totalmente goliardici nella narrazione di questa chicca (non sprecate nulla!). Se siete ancora in vena di invenzioni elleniche, che ne dite di dare un'occhiata a queste 6 invenzioni greche che hanno cambiato la storia?