Non sai cosa fare? Divertiti a trovare tutti i personaggi famosi!

Prendendo spunto da una mappa realizzata esclusivamente per gli Stati Uniti, il geografo finlandese Topi Tjukanov, è riuscito a realizzarne una mondiale. Ha ricercato ed inserito in ogni città (e non solo) del mondo, i principali personaggi famosi che vi sono nati. Ecco chi sono!

Per realizzare la sua imponente opera, il geografo si è servito di un recente studio condotto da università francesi e statunitensi, poi pubblicato su "Scientific Data". Per decidere infatti quale sia il personaggio famoso più rappresentativo per ogni città grande o piccola che sia, sono stati utilizzati come parametri sia il numero di citazioni su Wikipedia (sapevi che una donna ha creato storie false su Wikipedia per 10 anni?), sia il numero di link esterni o di visualizzazioni di bibliografie.

È così che ha preso vita la mappa interattiva che puoi trovare qui. Include l'intero pianeta, ed è liberamente consultabile. Inoltre effettuando uno zoom, avvicinandosi quindi a paesi sempre più piccoli, è possibile notare una quantità decisamente impressionante di nomi celebri.

Ecco realizzato dunque un vero e proprio "Mappamondo dei VIP" dove potersi perdere e curiosare. Ad esempio nel nostro paese ci sono centinaia di nomi da ricercare. Da Gennaro Gattuso o Tommaso Campanella in Calabria, passando per Tiziano Ferro e Giulio Cesare nel Lazio, o addirittura Amy Adams e Marco Polo in Veneto.

Sicuramente non sarà una rivoluzione dal punto di vista scientifico, ma servirà a regalare dei momenti di relax, nei quali scoprire i natali del nostro cantante o atleta preferito, magari rendendoci anche conto che è proprio nella nostra regione!



A proposito di mappe, per i più curiosi ecco la mappa delle emoji più utilizzate in Italia e non solo.