Non sai che tipo di mal di testa hai? Ecco come riconoscerli

Secondo il National Health Service (NHS) d’Inghilterra, i mal di testa possono presentarsi in forme diverse. La più comune sembrerebbe essere la cefalea tensiva (tension-type headache), la quale coinvolge l’intera testa con un dolore compresso molto particolare, spesso associato a stress, disidratazione e tensione muscolare.

Le emicranie, invece, sono molto più intense e meno comuni. Colpiscono un lato della testa alla volta e si avverte un battito pulsante e acuto. Si ritiene che questa tipologia di mal di testa siano legati ai cambiamenti dell’attività nervosa e al flusso sanguigno all’interno del cervello.

Esistono anche i mal di testa correlati alla pressione, causati dalla congestione nei seni paranasali, scatenati dai cambiamenti ormonali, infezioni e allergie. In questo caso specifico, stiamo parlando di sinusite.

Ancora, possiamo annoverare i mal di testa a “grappolo” (cluster), i quali colpiscono un solo occhio, provocando un dolore acuto, lacrimazione e congestione nasale. Siffatta condizione tende a ripresentarsi a più episodi, i quali vengono definiti “grappoli”.

Spesso i mal di testa non sono altro che sintomi di patologie più complesse, come eruzioni cutanee, linguaggio e memoria alterata o da una banalissima febbre. Ergo, se hai un mal di testa che ti preoccupa in maniera particolare, non esitare a chiamare il tuo medico!