Non tutti lo sanno, ma c'è un pericolo nascosto nel farsi l'idromassaggio

Le vasche idromassaggio rappresentano per molti il simbolo ultimo del distacco dalle preoccupazioni quotidiane. Immaginatevi, dunque, l'incredulità di una giovane donna che, durante un weekend di festeggiamenti, si è vista sottrarre la cauzione per aver "accidentalmente" immerso una lasagna dentro la vasca. Questo episodio apre un dibattito.

Sebbene possa sembrare un aneddoto divertente, questo episodio apre la porta a riflessioni ben più serie sui rischi nascosti nelle acque apparentemente accoglienti di queste strutture. Scienziati ed esperti nel campo della salute hanno sollevato l'allarme su una condizione nota come "polmone da idromassaggio", una malattia respiratoria scatenata da microrganismi presenti nell'acqua calda, che ricrea condizioni ideali per la proliferazione di batteri responsabili di infiammazioni polmonari.

Questa affezione, che condivide tratti comuni con la tubercolosi, evidenzia sintomi quali difficoltà respiratorie, tosse e febbre, rendendo chiara la sua gravità attraverso esami radiologici. La vasca idromassaggio, però, non è solo un potenziale focolaio per il polmone da idromassaggio ma può favorire anche la diffusione di altri agenti patogeni, come i batteri della legionella, responsabili della malattia del legionario, un disturbo infettivo che richiede interventi ospedalieri e terapie antibiotiche.

Nonostante i benefici attribuiti alle vasche idromassaggio, dalla terapia del calore alla potenziale produzione di proteine benefiche per il metabolismo, è indispensabile affrontare con consapevolezza i rischi legati alla loro frequentazione. L'immersione in acqua, sia calda che fredda, può offrire vantaggi per la salute e il benessere, ma è cruciale assicurarsi che queste pratiche siano svolte in ambienti sicuri e ben mantenuti.

Volete farvi un idromassaggio? Basta andare al mare... di questo passo!

