Non sapete come spendere un milione di dollari? Acquistate 'Big John'

Il triceratopo è una massiccia specie di dinosauro, della famiglia dei ceratopsidi, vissuto nel Cretaceo milioni di anni fa. La specie poteva raggiungere notevoli dimensioni, necessarie per affrontare i feroci predatori dell'epoca. Nel 2014 vennero portate alla luce le ossa del triceratopo più grande mai scoperto, soprannominato "Big John".

Il colossale esemplare, originario dell’antico continente Laramidia (corrispondente ad una porzione tra l’Alaska e il Messico), è stato ritrovato in ottimo stato di conservazione, grazie al fango caratteristico della zona del ritrovamento.

In seguito agli scavi, le ossa dell’esemplare furono prese in consegna da un’azienda italiana, con sede a Trieste, per effettuare lavori di restauro. Una volta conclusi, un gruppo di studio, costituito da ricercatori delle Università di Bologna e Chieti, ha lavorato per ricostruire lo scheletro della creatura, permettendo di apprezzarne le enormi dimensioni.

L’ulteriore particolarità dei reperti ossei sta nella completezza del teschio e delle compagini craniche, che hanno indotto Iacopo Briano, paleontologo a capo del progetto di ricostruzione di "Big John", ad affermare "Ci si è resi conto che Big John è dal 5 al 10% più grande di tutti gli altri triceratopi conosciuti fino ad oggi. È un capolavoro, soprattutto perché ce ne sono molti di teschi di Triceratopo nel mondo, ma pochissimi sono quasi completi".

Dall’analisi dei reperti è stato possibile appurare le dimensioni della creatura. Secondo le stime “Big John” era lungo 8 metri ed era dotato di corna lunghe più di un metro e spesse 30 centimetri. Lo scheletro, così assemblato, sarà messo in vendita nel mese di ottobre in una nota casa d’aste parigina, chiamata Drouot, i cui esperti ne hanno valutato il prezzo di vendita, che si aggirerà tra gli 1,4 e 1,77 milioni di dollari.

Prima di andare all’asta, però, il possente triceratopo(i cui antenati sembrano essere stati bipedi) sarà esposto in una piazza italiana, per permettere alle persone di ammirare l’imponente mastodonte, venuto da un mondo passato e dimenticato. La speranza è quella di vedere, nel prossimo futuro, "Big John" in un museo, a disposizione di appassionati e studiosi, piuttosto che recluso in una collezione privata.