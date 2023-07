Non sapete disegnare? Questa IA trasforma le bozze in immagini artistiche

Non mentiamoci: non tutti sono esperti di grafica o anche semplicemente sanno disegnare come si deve. Molti tra di noi sono infatti semplicemente negati per questa tipologia di operazioni, che si tratti di effettuarle digitalmente o fisicamente. Ecco allora che una nuova IA che trasforma le bozze in immagini artistiche può risultare interessante.

Sì, avete capito bene: come fatto notare anche da TechCrunch, nella giornata del 13 luglio 2023 è stata resa disponibile per tutti l'IA Stable Doodle, che si prefigge proprio il succitato obiettivo. Come i più attenti tra di voi potrebbero già immaginare, dietro a quest'ultima c'è la solita startup Stability AI, già legata a progetti IA importanti come Stable Diffusion.

Al posto di generare immagini a partire solamente da un input testuale, però, questa volta si va oltre. Infatti, ciò che si può fare è collegarsi al portale ufficiale di Stable Doodle, sfruttando poi la parte bianca al centro della pagina per disegnare una rapida bozza. Certo, potete pensare a qualsiasi tipo di soggetto vi venga in mente, andando poi a specificare meglio nella casella "Enter a prompt" ciò che volete ottenere.

Chiaramente, attualmente il tutto va effettuato in inglese, ma per il resto, mediante l'apposito pulsante, è possibile anche eventualmente selezionare uno degli stili grafici predefiniti, così da avere quantomeno a disposizione un'idea dello stile che verrà utilizzato (ad esempio, "Fantasy Art" o "Isometric").

In ogni caso, una volta premuto il pulsante "Generate", vi basterà attendere un po' di tempo per ottenere la "composizione a quattro" tipica di questa tipologia di servizi (in questo caso, però, le immagini generate tramite IA sono tre, visto che il primo riquadro è occupato dalla bozza). Potrete dunque selezionare il risultato che ritenete più valido per vederlo in HD.

Insomma, il mondo dell'IA sta facendo un altro passo in avanti, consentendo anche a chi non è propriamente bravo a disegnare di poter esprimere rapidamente in immagini le proprie idee (questa volta potendo aggiungere anche un elemento visuale oltre all'input testuale). Per il resto, va detto che il tutto si basa sul più recente modello di Stable Diffusion, nonché che il servizio risulta disponibile tramite ClipDrop, piattaforma acquisita a marzo 2023 da Stability AI.

Certo, Stable Doodle (gratuito, ma soggetto a limiti che potreste voler approfondire di vostro pugno) non è esattamente il primo servizio in grado di trasformare bozze in immagini IA, ma si fa notare il fatto che una realtà ben conosciuta nel settore consenta ora a tutti di accedere a una possibilità di questo tipo banalmente mediante un browser Web. Per il resto, in calce potete trovare un esempio legato a un logo che potreste conoscere.