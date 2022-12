Non sapete che musica mettere a Capodanno? Arriva la playlist Spotify dedicata

La musica ci accompagna quotidianamente in ogni attività, per cantare mentre si cucina, mentre si fa la doccia o per trovare la giusta motivazione in palestra. Spotify aiuta sempre in tutto ciò: oltre ai suggerimenti per la musica giusta durante gli allenamenti, ora il servizio di streaming propone una playlist ufficiale dedicata al Capodanno.

Avete dubbi sui brani da riprodurre a massimo volume per guidarvi verso il nuovo anno con stile? Le soluzioni offerte dall’applicazione svedese potrebbero salvarvi la festa. Per la prima volta, Spotify ha lanciato un hub completamente dedicato a Capodanno: basterà cercare “Notte di San Silvestro” sull’app mobile, browser o desktop per accedere a una moltitudine di playlist dedicate, tra cui la principale New Year's Eve 2023 con brani comuni per tutti gli utenti, da About Damn Time di Lizzo a I Gotta Feeling dei Black Eyed Peas.

Altrimenti, non mancano playlist a tema come Party Hits, Phonk, Chill Hits, Afro Party Anthems e Chillout Lounge, per rilassarsi oltre che divertirsi. O ancora, l’hub di Capodanno include DJ Mix di leggende come Hardwell, Tiësto e Benny Benassi. Come sono state realizzate queste playlist? Spotify ha spiegato di avere fatto affidamento sulle statistiche di dicembre 2021, analizzando 82.000 playlist riprodotte nella sola città di New York tra Natale e 31 gennaio.

Se dubitate dei gusti dell’algoritmo, potrete infine cercare New Years Party Mix, playlist realizzata sulla base dei vostri gusti trovando l’equilibrio giusto tra divertimento e relax.

Sempre a proposito di Spotify, a metà dicembre è stato ufficializzato l’abbandono delle esperienze Live Audio in seguito al calo di popolarità di Clubhouse e servizi simili.