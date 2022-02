Quello che non sapevamo sulle nostre origini africane

L’Africa è la culla delle origini, della tecnologia e della cultura dell’uomo: grazie alle scoperte archeologiche, scopriamo sempre di più quanto tutti noi siamo accumunati dallo stesso “passato” africano.

Conosciamo tutti la storia, noi siamo l’ultimo stadio evolutivo della specie Homo, ovvero l’Homo sapiens, e sappiamo che i nostri antenati lasciarono il continente africano, circa 80.000-60.000 anni fa, in cerca di terre e nuove opportunità di progressione tecnologica.

Il nuovo studio di “The Conversation”, portato avanti da 44 ricercatori in 12 paesi differenti, cerca di capire cosa ne fu delle persone rimaste in Africa, dopo l’emigrazione del Sapiens. I primi uomini hanno iniziato a sviluppare modi e atteggiamenti riconducibili all’uomo moderno già 300.000 anni or sono. Realizzavano strumenti di pietra e trasportavano le materie prime da un villaggio all’altro. Almeno 140.000 anni fa, questi primitivi iniziarono a lavorare pelli animali e conchiglie, per fabbricare abiti e ornamenti. Studi recenti hanno riportato anche nuovi particolari sull'alimentazione preistorica.

Il vero cambiamento però si ha 50.000 anni fa, quando i primi gruppi iniziano ad emigrare in luoghi lontani, come l’Australia. Strumenti di pietra o ossa divennero comuni e le persone svilupparono primitive forme di commercio: non era raro usare come oggetto di scambio perline di guscio d’uovo di struzzo. Inoltre il fatto che le grotte africane ospitano pitture rupestri, caratterizzate dall’utilizzo del pigmento ocra, suggerisce l’esplosione dell’arte.

Prima della fatidica emigrazione dell’Homo sapiens dall’Africa, il nostro antenato ne ha passate davvero tante in questo continente e troppo spesso passa in secondo piano questa fattualità. D’altro canto, sono ancora persistenti quelle credenze fallaci che colorano l’antichità, come quella della breve speranza di vita dei nascituri, per fortuna questa teoria sulle persone della preistoria è stata sfatata.