No, i raptor non cacciavano in branco e altri miti sfatati su questi feroci dinosauri

Una nuova ricerca sfata il mito dei famosi velociraptor che, nei film, cacciano in branco usando sofisticate tattiche di gruppo per catturare prede molto più grandi di loro.

I raptor, dinosauri da sempre presenti nei film della famosa saga di Jurassic Park, ci sono ben noti per la loro ferocia, scaltrezza e intelligenza. Nei film vengono mostrati come piccoli, ma efficaci, predatori che cacciano in branco senza pietà, attaccando ed uccidendo prede anche molto più grandi di loro. Tuttavia, sembra che questi dinosauri, nella realtà, fossero leggermente diversi da come sono stati presentati nella cinematografia. Per prima cosa, erano ricoperti di piume ed il loro richiamo, quel famoso suono gutturale che emettevano nei film, difficilmente sarebbe stato tale anche nella realtà. Un nuovo studio dell’Università del Wisconsin Oshkosh sembra sfatare anche un altro mito: i raptor non cacciavano in branco.

D’altronde, ci dicono gli scienziati che hanno preso parte allo studio, la maggior parte degli uccelli e dei coccodrilli, discendenti dei dinosauri, non caccia in branco e non uccide prede più grosse. Gli scienziati hanno analizzato i denti di una specie di raptor (Deinonychus antirrhopus) e li ha confrontati con quelli di alcuni coccodrilli del Nord America. Il presupposto è che se questi dinosauri cacciassero veramente in branco, la dieta dei cuccioli sarebbe uguale a quella degli adulti mentre, al contrario, se questi fossero stati animali solitari, la dieta dei cuccioli sarebbe stata diversa da quella degli adulti (ovviamente un cucciolo di dimensioni ridotte non può predare le stesse specie degli adulti!). Diete diverse per adulti e cuccioli danno risultati diversi quando si analizzano i denti di questi ultimi con il carbonio 13. Stessa analisi è stata fatta con i denti di coccodrillo.

I coccodrilli, infatti, quando sono piccoli si nutrono di insetti mentre quando crescono si nutrono di piccoli pesci e crostacei. Dall’analisi è emerso che i denti di piccole dimensioni e quelli di maggiori dimensioni davano risultati diversi e quindi la dieta era differente tra cuccioli e adulti, quindi difficilmente i raptor cacciavano in gruppo. Questo però non è una prova schiacciante del fatto che i raptor non cacciassero veramente in gruppo. Il numero dei denti di raptor analizzati non erano abbastanza per affermare con assoluta certezza la veridicità della teoria, ma rimane comunque una prova di una certa importanza. Altri studi sono, quindi, indispensabili.