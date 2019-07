Non sappiamo ancora se l'aspartame è innocuo, dice una nuova ricerca

È boom di bevande non-zuccherate. Coca Cola questa settimana ha pubblicato risultati finanziari molto incoraggianti, con un boost al fatturato dato proprio dalla linea Coca Cola Zero che continua a crescere (rosicchiando quote alla Coca classica). Ma, in tutto questo, non sappiamo ancora se l'aspartame (il dolcificante a zero calorie) sia sano.

La questione è controversa, perché da decenni esistono diversi studi che associano il consumo di aspartame a diversi problemi di salute, che vanno dal cancro a danni cerebrali. Ma ne esistono anche altri, e sono la maggioranza, che dicono il contrario.

Contestualmente, quando l'European Food Safety Authority (EFSA) ha effettuato un report basato sui principali studi sull'argomento nel 2013, il risultato è stato positivo: l'aspartame può essere assunto nelle bibite gassate in tutta sicurezza. Eppure, stando a quanto riporta Futurism, tale risultato sarebbe stato possibile scartando molti studi che sostenevano il contrario.

Sarebbe stato un'ulteriore e recente analisi dell'Università del Sussex a contestare il metodo di lavoro dell'EFSA. L'organizzazione avrebbe giudicato tutti i 73 studi che definivano l'aspartame come pericoloso "inaffidabili". Vale a dire, non verificabili, svolti utilizzando metodi non scientifici o erronei. Degli 81 che sono arrivati alla conclusione che l'aspartame possa venire assunto tranquillamente, solo 19 sono stati scartati dall'EFSA.

Secondo i ricercatori della Sussex University l'autorità europea si sarebbe aggrappata a "difetti minori" per squalificare la totalità degli studi critici contro il dolcificante artificiale.

Ora i ricercatori chiedono che l'Unione Europea tolga immediatamente tutti i prodotti a base di aspartame dal mercato, almeno finché non ne sarà accertato definitivamente l'impatto sulla salute dei consumatori. Una soluzione che creerebbe danni per centinaia di milioni di dollari.