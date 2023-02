Non sappiamo più nulla sul destino del rover Zhurong della Cina su Marte

La Cina è entrata nella storia con la missione del rover Zhurong su Marte e qualche giorno fa (esattamente il 10 febbraio) ha festeggiato il suo secondo anniversario sul pianeta. Tuttavia, così come vi avevamo riportato in precedenza, attualmente non abbiamo ricevuto aggiornamenti sullo stato del rover della missione.

Il veicolo spaziale è entrato in letargo nel maggio 2022 a causa dell'inverno nell'emisfero settentrionale di Marte. Zhurong doveva svegliarsi a dicembre, nel periodo dell'equinozio di primavera, ma dalla sua "dormita" ad oggi non abbiamo più sue notizie: la Cina e le sue autorità spaziali sono rimaste in silenzio sullo stato del robot.

Persino durante il secondo compleanno non sono state rilasciate nuove informazioni o foto dai media ufficiali. Quando i componenti chiave del robot raggiungono una temperatura superiore a -15 gradi Celsius e una generazione di energia superiore a 140 watt, il veicolo dovrebbe attivarsi e ritornare nel mondo dei vivi... ed entrambe le condizioni dovevano verificarsi a dicembre.

È successo? Non lo sappiamo. A differenza di altri suoi "colleghi", Zhurong non ha un riscaldatore interno, ma una sostanza chimica chiamata undecano che assorbe il calore e si scioglie durante il giorno, ma si solidifica e rilascia calore durante la notte. Le tempeste di polvere potrebbero aver influito sulla capacità del rover di generare calore e luce... portando il robottino a una probabile dipartita.

Nonostante questa possibilità, la vita del veicolo è stata un successo senza precedenti per la Cina.