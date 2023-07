È meglio che non sappiate cosa succede a un corpo morto in acqua

Un cadavere subisce dei processi di decomposizione che dipendono fortemente dall'ambiente circostante, così come dalle condizioni climatiche e dalla temperatura a cui è esposto.

Se all'aperto la decomposizione risulta essere un processo veloce, capace di rendere irriconoscibile un cadavere già dopo qualche giorno, in acqua la situazione cambia totalmente e si manifesta un fenomeno di saponificazione.

Quest'ultima dipende dall'adipocera, un materiale caseoso dal colore bianco-grigiastro e prodotto della decomposizione del tessuto adiposo. In sostanza, quando i resti rimangono immersi nell'acqua per un lungo periodo, gli acidi grassi rilasciati si cristallizzano, solidificando parti del corpo che hanno una grande percentuale di adipe o, in alcuni casi, l'intera salma.

La saponificazione, tutta via, non è un fenomeno che sperimentano tutti i cadaveri. Infatti, nei resti la cui percentuale di adipe è minima questo processo non avverrà. Diversamente, i corpi il cui livello di grasso supera la media avranno più possibilità di essere rinvenuti saponificati.

A contribuire alla formazione di questo strato di cera nel post mortem sono vari batteri, in particolare il Clostridium perfringens che, nell'acqua, trova l'ambiente ideale per la sua formazione. Questo fenomeno può essere osservato già un mese dopo la permanenza dei cadaveri in mare o in laghi.

Tuttavia, questa forma particolare di mummificazione può verificarsi anche in salme esposte ad ambienti umidi e vestiti con tessuti capaci di trattenere l'umidità. Se le condizioni ambientali non subiscono brusche alterazioni, può conservare il corpo anche per diversi anni poiché forma sul cadavere uno strato secco e fragile, simile al gesso o alla cera.

Il processo di mummificazione è stato già oggetto di molti studi e ancora si cerca di far chiarezza. Pare che un cadavere su Marte possa subire le stesse conseguenze ma, tuttavia non vi sono ancora certezze.

