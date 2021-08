Non sbloccate il bootloader su Samsung Galaxy Z Fold 3: disabilita la fotocamera

Brutte notizie per gli amanti del modding di smartphone: in caso di sblocco del bootloader, il nuovo foldable Galaxy Z Fold 3 impedisce alla fotocamera di funzionare correttamente. Non si tratta di un bug causato dal software o dal sensore, ma di una vera e propria misura pensata dalla società per evitare l’utilizzo di software non ufficiale.

La community di XDA Developers ha mostrato nel dettaglio i vari passaggi che precedono il malfunzionamento del comparto fotocamera. Nel momento in cui si avvia il procedimento di sblocco del bootloader, Samsung Galaxy Z Fold 3 mostra l’avviso su schermata azzurra che trovate in calce alla notizia, in cui è possibile leggere quanto segue: “Sbloccare il bootloader per installare sistemi operativi custom comporterà la disabilitazione della fotocamera e potrebbe causare malfunzionamenti dello smartphone o delle applicazioni”. Viene poi aggiunto che lo sblocco del bootloader può rendere invalida la garanzia, come già noto ai modder.

Nel caso in cui l’utente decida di proseguire con lo sblocco del bootloader, successivamente verrà reso impossibile utilizzare qualsiasi applicazione che richiede l’accesso ai sensori fotocamera, sia anteriori che posteriori, in quanto il sistema restituirà solamente messaggi di errore o schermate nere.

A rilevare la modifica non ufficiale al software sarebbe Knox, la suite di sicurezza implementata dalla società sudcoreana che, in caso di sblocco, annullerà automaticamente la garanzia, disabiliterà le fotocamere e anche Samsung Pay. Chi ha provato a modificare Galaxy Z Fold 3, però, potrà tirare un sospiro di sollievo in quanto è possibile ritornare alla situazione normale bloccando nuovamente il bootloader. Al momento non sono note altre soluzioni per aggirare queste restrizioni, ergo – per ora – il nuovo foldable top di gamma sembra destinato a restare lontano dal mondo del modding.

Nel mentre, i preordini di Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 hanno ufficialmente superato i preordini visti per Galaxy S21, raggiungendo quota 450.000 unità (ancora in crescita).