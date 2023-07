Non è uno scherzo: AMD voleva integrare una Vapor Chamber sui Ryzen 7000

Le temperature elevate dei Ryzen 7000 hanno alimentato il dibattito sulla nuova generazione di AMD a lungo dopo il lancio dei primi modelli; tuttavia, l'azienda le avrebbe provate tutte per migliorare la situazione, letteralmente.

Come racconta puntuale Steve Burke di Gamers Nexus, infatti, sembra che AMD stesse sperimentando un innovativo sistema di dissipazione direttamente integrato nell'heatspreader dei Ryzen 7000, particolarmente spesso anche nella sua ultima versione. Il suo spessore, infatti, ha consentito al team rosso di standardizzarne l'altezza tra i modelli con e senza stacking delle memorie, con la diretta conseguenza di rendere meno efficiente il trasferimento termico.

In quello spessore, però, l'azienda avrebbe provato a inserire una vapor chamber e il video che trovate in apertura vi mostrerà anche alcuni prototipi, affascinanti ma a quanto pare non troppo risolutivi.

A causa del trascurabile miglioramento (si parla di un delta di più o meno 1 °C), AMD avrebbe definitivamente abbandonato il progetto, optando per l'attuale design. Oltretutto, in alcuni frangenti poteva addirittura risultare nocivo, aumentando eccessivamente le temperature in presenza di carichi elevati e prolungati.

Tra le varie opzioni, la community alla fine ha optato per il delid e per la dissipazione diretta. Addirittura Noctua ha prodotto un adattatore per Ryzen 7000 deliddati, per consentire il raffreddamento con contatto diretto on-die da parte del dissipatore.