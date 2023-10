Non è uno scherzo, ma questo coccodrillo fa lo stesso verso delle mucche

Ogni tanto ci imbattiamo in scoperte che sfidano le nostre aspettative e ci ricordano quanto la natura possa essere sorprendente. Una di queste scoperte riguarda il coccodrillo nano africano, noto come Osteolaemus tetraspis, la specie di coccodrillo più piccola esistente.

Non lasciatevi ingannare dalle sue dimensioni ridotte, perché questo piccolo rettile ha una voce davvero unica. Recentemente, gli scienziati hanno registrato il suo richiamo e, incredibilmente, suona proprio come il mugolio di una mucca. Sì, avete letto bene, un coccodrillo che "mugola"!

Oltre a questo suono bovino, gli studiosi hanno identificato altre tre vocalizzazioni distintive emesse da questo coccodrillo, che hanno chiamato "tamburi", "brontolii", "soffi" e, naturalmente, "mugolii". Queste scoperte acustiche non sono solo curiosità, ma potrebbero avere un impatto significativo sugli sforzi di conservazione.

Infatti, queste registrazioni potrebbero aiutare i ricercatori a monitorare e identificare queste creature in natura, soprattutto perché sono classificati come vulnerabili nella Lista Rossa dell'IUCN. La rivelazione di queste vocalizzazioni uniche ha catapultato il coccodrillo nano africano sotto i riflettori, offrendo agli scienziati nuove prospettive sul comportamento e l'ecologia di questi rettili (che spesso confondono gli scienziati).

Mentre il mondo rimane affascinato da questa scoperta, una cosa è certa: la natura non smetterà mai di sorprenderci con le sue meraviglie e i suoi misteri... come i coccodrilli diventati arancioni in Nepal.