Non è uno scherzo: in futuro le batterie saranno fatte a base di granchi

I granchi sono un vero e proprio mistero per la scienza, ma molto presto potranno tornare molto utili per la creazione di... batterie. Sì, avete letto bene, e a proporre questa apparente follia è stato un nuovo studio pubblicato sulla rivista Matter.

Il problema con le batterie moderne è che, purtroppo, inquinano davvero tanto e non sono per nulla ecosostenibili: "Ad esempio, i separatori in polipropilene e policarbonato, ampiamente utilizzati nelle batterie agli ioni di litio, impiegano centinaia o migliaia di anni per degradarsi e aumentare il carico ambientale", ha affermato Liangbing Hu, direttore del Center for Materials Innovation dell'Università del Maryland e autore principale del nuovo documento.

Come rendere le batterie ecosostenibili? Grazie ai granchi o, in modo più specifico, al chitosano, un materiale biologico che può fungere da elettrolita completamente biodegradabile. "Il chitosano è un prodotto derivato della chitina", continua Hu. "La fonte più abbondante sono gli esoscheletri dei crostacei come granchi, gamberi e aragoste, che possono essere facilmente ottenuti dagli scarti dei frutti di mare."

Una batteria è infatti composta da tre elementi: un anodo, un catodo e uno strato di elettrolita. In questo caso il chitosano sarà utilizzato come elettrolita e può essere quasi interamente scomposto dai microbi in soli cinque mesi; inoltre il prodotto dei granchi ha un'efficienza energetica del 99,7% dopo 1.000 cicli di batteria, un ottimo risultato rispetto all'efficienza del 70-75% per le batterie allo zinco.

Dopo la batteria che funziona con due gocce d'acqua, sarà questo il futuro? Molto probabilmente sì, soprattutto adesso che ci stiamo dirigendo verso un'era più ecologica.