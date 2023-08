Non è uno scherzo: i nostri neuroni suonano i Pink Floyd

Una straordinaria ricerca pubblicata su PLOS Biology dimostra i passi da gigante fatti in ambito medico. Ora siamo in grado di far suonare (e cantare) ai nostri neuroni uno dei brani più famosi nella storia della musica: "Another brick in the wall".

Dopo aver visto 7 motivi per ascoltare musica mentre ci alleniamo, questa volta parliamo di una ricerca realmente sorprendente. Ricreare letteralmente con i nostri neuroni uno dei brani più celebri dei Pink Floyd attraverso l'uso (neanche a dirlo) dell'intelligenza artificiale.

Nello specifico, quello che potete ascoltare anche voi nel filmato rappresenta la registrazione della canzone effettuata direttamente dal cervello di 29 pazienti affetti da epilessia all’Albany Medical Center nello Stato di New York dal 2009 al 2015.

I ricercatori hanno "allenato" un’intelligenza artificiale ad analizzare l'attività cerebrale dei pazienti mentre ascoltavano la musica. Basandosi solo su quegli schemi neuronali, la stessa IA ha quindi ricreato la canzone. Il risultato è strabiliante.

ll professor Robert Knight, neurologo dell'Università di California a Berkeley, ha prontamente dichiarato: "Sembra un po' che stiano parlando sott'acqua, ma è ancora il nostro primo tentativo. La separazione media degli elettrodi era di circa 5 mm, ma abbiamo avuto un paio di pazienti con 3 mm di separazione e sono stati i migliori in termini di qualità di ricostruzione".

"Ora possiamo dunque ‘ascoltare’ il cervello e riprodurre la musica che una persona ha sentito", ha raccontato Gerwin Schalk, il neuroscienziato che dirige un laboratorio di ricerca a Shanghai e ha raccolto i dati per questo studio.

Come se non bastasse, gli scienziati hanno anche individuato un punto ben preciso nel lobo temporale del cervello che ha reagito quando i volontari hanno ascoltato le parti di chitarra della canzone, ipotizzando dunque che questa particolare area possa essere coinvolta nella percezione del ritmo.

Inoltre, il lato destro del cervello risulta essere più in sintonia con la musica rispetto al sinistro. A questo punto sorge spontanea la stessa domanda posta con la ninna nanna suonata dalle stelle: a cosa potrebbe mai servire un simile esperimento?

Attraverso tali risultati possiamo sempre più comprendere il funzionamento del nostro cervello, riuscendo a realizzare quindi dei dispositivi sempre più precisi per assistere le persone che non possono parlare, o affette da malattie neurologiche.