Non è uno scherzo: Samsung e Bill Gates stanno lavorando a un WC iper-tecnologico

Dopo gli annunci per il gaming di Samsung alla Gamescom, tra i quali troviamo i nuovi monitor Odyssey, arriva oggi la notizia che l'azienda di Suwon si sarebbe dedicata anche ad un progetto totalmente diverso, questa volta con la collaborazione della Bill and Melinda Gates Foundation e dello stesso Bill Gates.

Samsung e la fondazione filantropica dell'ex-CEO di Microsoft, infatti, hanno partecipato alla "challenge" "Reinvent the Toilet", il cui scopo è quello di ricercare e sviluppare un WC da utilizzo domestico e adatto a ogni situazione, comprese quelle dei Paesi in via di sviluppo, in cui le tubature e la rete idraulica sono meno avanzate che altrove e l'accesso a una toilette sicura non è sempre possibile.

Stando a quanto riporta Sammobile, la progettazione del prodotto sarebbe stata affidata al Samsung Advanced Institute of Technology, o SAIT, che starebbe lavorando alla toilette addirittura dal 2019. Negli ultimi mesi, SAIT sarebbe riuscito anche a svilupparne un prototipo funzionante e ad operare alcuni test del dispositivo, che sarebbe ormai pronto alla commercializzazione.

La notizia arriva a margine di un incontro tra Samsung e Bill Gates del 22 agosto scorso, al quale ha partecipato anche il controverso erede Samsung Jay Y. Lee, che ha recentemente ricevuto una grazia presidenziale in Corea del Sud dopo essere stato condannato a due anni di prigione per reati di corruzione.

SAIT ha spiegato che la toilette è modulare e componibile, in modo che ogni sua parte possa essere smontata e sostituita senza dover cambiare l'intero prodotto. Inoltre, l'interno del dispositivo vanta una tecnologia basata sul calore che permette di uccidere tutti i patogeni presenti nei rifiuti umani, rendendoli sicuri per l'ambiente. Infine, l'acqua utilizzata dal sistema viene trattata e purificata direttamente nel WC, in modo da essere riciclabile al 100%, mentre i rifiuti solidi, dopo essere stati depurati, vengono bruciati e trasformati in cenere.

La toilette è ovviamente stata pensata per i Paesi in via di sviluppo: secondo le stime dell'UNICEF e dell'OMS, infatti, circa 3,6 miliardi di persone non hanno accesso a bagni sicuri, il che causa frequenti epidemie di malattie legate alla dissenteria. Sempre l'OMS riporta che ogni anno circa 500.000 bambini muoiono per tali malattie in tutto il mondo.