No, non furono gli schiavi a costruire le piramidi egizie

Una delle idee più largamente diffuse nella popolazione mondiale è quella secondo cui furono gli schiavi, durante i tempi dei faraoni e dell'antico Egitto, a costruire le grandi ed eterne piramidi... ma non è così. Il mito, però, non è moderno, e vede le sue radici in un tempo molto antico, addirittura a Erodoto.

Lo storico greco vissuto verso il 484 a.C. (più di 2.000 anni dopo la costruzione delle piramidi), considerato da Cicerone come il "padre della storia", descrisse - riferendosi alla costruzione delle piramidi - un lavoro estenuante da parte di lavoratori oppressi. Erodoto stimò il numero di questi presunti schiavi intorno alle 100.000 unità.

Tuttavia, secondo quello che hanno scoperto gli archeologi, i lavoratori delle grandi piramidi, oltre a non essere schiavi ma operai, venivano trattati molto bene. Inoltre, sempre secondo gli storici contemporanei (che considerano i resoconti dello storico greco imprecisi), i lavoratori impegnati nel progetto sarebbero stati 10.000.

Gli archeologi hanno individuato diverso tempo fa i resti di un villaggio costruito appositamente per gli operai che costruirono le famose piramidi di Giza, quasi 4.500 anni fa. All'interno del sito c'erano antichi francobolli e sigilli con i nomi dei lavoratori, con cui i funzionari del faraone tenevano conto del cibo e delle razioni.

Le ossa di animali trovate al villaggio, inoltre, mostrano che agli operai venivano dati i migliori tagli di carne. Sono stati trovati anche barattoli di pane, centinaia e migliaia - abbastanza da sfamare tutti gli uomini. Certo, costruire queste incredibili strutture non sarà stato facile - poiché gli scheletri di alcuni operai mostrano che i loro muscoli erano sottoposti a forti sollecitazioni - ma la buona ospitalità e l'idea di star costruendo qualcosa di imponente potrebbe aver spinto molti contadini ad "unirsi alla causa".

Vicino alla camera funeraria del faraone Cheope nella Grande Piramide di Giza gli operai dipinsero perfino il nome della loro squadra di lavoro: "Gli amici della banda di Khufu".