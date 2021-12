No, non è scomparso il Polo Sud: questa è solo la foto di un'eclissi

Il 4 dicembre scorso dall'Antartide - e solo da questa zona - è stata visibile per qualche minuto un'eclissi solare totale. Il Sole è scomparso per due minuti dalle lande ghiacciate, portando a un'oscurità assoluta. Adesso, grazie a questa foto del Deep Space Climate Observatory (DISCOVR) del NOAA, abbiamo un punto di vista inedito.

L'immagine è stata ripresa da una distanza di oltre 1,5 milioni km e potrete osservarla in calce alla notizia. "Per vedere l'eclisse avremmo dovuto compiere un lungo viaggio lo scorso fine settimana, ma avremmo dovuto viaggiare ancora di più per ottenere questo punto di vista", ha dichiarato la Planetary Society su Twitter dopo aver condiviso l'immagine.

Non solo DISCOVR: anche l'equipaggio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale ha osservato un'ombra sul Polo Sud da 400 km di altitudine (a bordo dell'ISS è recentemente arrivato il primo turista spaziale). Durante l'eclissi totale di qualche giorno fa, la Luna si è semplicemente spostata tra il Sole e la Terra in modo da proiettare un'ombra sul nostro pianeta.

Da altre parti del mondo, invece, è stato possibile osservare una semplice eclissi solare parziale. Sfortunatamente per tutti gli astro-appassionati, l'evento non è stato facile da osservare, ma diverse future eclissi solari saranno in regioni molto più "semplici". Nel 2024, anno in cui la Nasa NON tornerà sulla Luna, negli Stati Uniti avverrà un'eclissi solare totale.