Non hai più scuse: smart tv da 55', 4K HDR, Ultra HD a meno di 400 euro!

TCL 55V6B TV 55” trasformerà il tuo salotto in un cinema, o in una sala giochi quando giochi ai videogame. Oggi puoi prenderlo a un prezzo incredibile: 399,90 euro, un costo impareggiabile per tutto quanto offre. Lo schermo, otre a essere esteso 55 pollici e con la funzione 4k HDR, vanta anche l'assenza dei bordi non avendo più cornici.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Il sistema Dolby Audio offre un audio immersivo e avvolgente per un'esperienza di audio surround a 360 gradi. I film di azione o le serie tv avvincenti lo saranno ancora di più! Per non parlare dei videogame più coinvolgenti.

HDR MULTIFORMAT è una funzione che fa sì che qualunque sia la fonte otterrai la migliore qualità delle immagini.

Display 4K HDR su TV: HDR10, HDR HLG, HDR10+, HDR DOLBY VISION. Supporta tutti GAME MASTER 2.0: con HDMI 2.1 e ALLM, così che sperimenterai automaticamente la latenza più bassa e le migliori impostazioni dell'immagine per i tuoi videogame.

Il sistema Google TV raccoglie film, serie, programmi TV e li organizza affinché quando la accendi troverai subito ciò che cerchi per il tuo tempo libero!

Oggi puoi prendere questa smart tv a un prezzo incredibile: 399,90 euro!

Vuoi azzerare le spese di spedizione sui tuoi acquisti Amazon? Iscriviti ad Amazon Prime! I primi 30 giorni sono gratis e te li offre Amazon. E se sei uno studente avrai ben 90 giorni gratis! Che cosa stai aspettando? Goditi tutti i vantaggi del programma Prime di Amazon, come l'accesso ai film e serie TV più amati di Prime Video e ai giochi gratis di Prime Gaming. Non ti basta? Amazon ti offre anche TRE MESI di Music Unlimited, DUE MESI di Kindle Unlimited e 30 giorni Audible. Attiva l'iscrizione di prova a questi servizi!