'Non sei famoso se Walter Nudo guarda le tue Storie Instagram': ecco gli pseudo influencer

Sui social network gli italiani non stanno parlando d'altro nelle ultime ore. Tutti hanno in bocca la parola "pseudo influencer", ma in pochi sanno cosa sta accadendo veramente su Instagram. Facciamo quindi chiarezza sul caos che si è scatenato soprattutto verso un particolare personaggio famoso: l'attore Walter Nudo.

Tutto è iniziato con alcune Storie pubblicate sul profilo Instagram di Awed, uno degli YouTuber più seguiti nel nostro Paese, dove Simone Paciello, questo il vero nome dell'influencer, fa emergere un interessante fatto che sta accadendo su Instagram.

Secondo Awed, l'influencer avrebbe ricevuto molte segnalazioni da parte di persone comuni che riguardano il fatto che alcuni VIP starebbero guardando le Storie a persone comuni sul social network di Mark Zuckerberg. Per capirci meglio: immaginatevi di svegliarvi una mattina e di vedere che un VIP ha visualizzato la vostra Storia, proprio quella che avete realizzato ieri sera al cinema. Sicuramente questo scatenerà la vostra curiosità e andrete probabilmente a seguire il profilo del VIP, che di conseguenza otterrà un follower in più.

Perfetto, questo è esattamente quello che è accaduto secondo l'influencer, che afferma anche di aver conosciuto una persona a capo di una società che gestisce questa tipologia di "mossa di marketing". Awed ha quindi invitato gli "pseudo influencer", così ha chiamato chi utilizzata questo metodo, a non dare soldi a chi promette un servizio del genere, visto che probabilmente i follower acquisiti in questo modo andranno persi con il passare del tempo.

Il "giochetto" va a sfruttare la "potenza" che l'immagine di un VIP può esercitare sulle persone comuni. Queste ultime sono infatti pensate a portare di aver fatto qualcosa di rilevante e quindi probabilmente apprezzeranno di più il personaggio famoso che ha dato loro questa importanza.

Per quanto riguarda i personaggi coinvolti, Awed ha fatto solamente un nome: Walter Nudo, che l'influencer accusa di star guardando innumerevoli Storie di persone non famose. Tuttavia, la risposta dell'attore tramite il suo profilo ufficiale Facebook non si è fatta attendere: "Sta girando sul web, voci che io vado a vedere storie di vari profili! Con tutto il rispetto alle vostre storie, ho altre cose da fare durante il giorno". Nudo ha inoltre fatto sapere che vuole utilizzare i social per inviare messaggi d'amore. "Forse il mio team, la Nudofamily, mosso da tale obbiettivo, può aver scelto qualche strategia che poi si è dimostrata non valida o inappropriata: fa parte del processo, si agisce, si sbaglia, si impara, si agisce di nuovo per fare segno! Così conoscete la verità dalla fonte!", ha affermato l'attore.

Le Storie di Awed sono state poi ripubblicate dal solito canale YouTube Social Boom, che ha rilanciato ulteriormente la notizia. Quest'ultima è stata ovviamente riportata anche da altre fonti, come Yahoo Notizie.