Non senti bene la tua radio di notte? La colpa è di una legge della fisica

Ascoltando la radio di notte potreste aver notato che il segnale sembra essere più debole, o non altrettanto chiaro, rispetto alle ore diurne. Per quale motivo? La spiegazione può essere ricercata in una legge della fisica.

Durante il giorno, i segnali AM - ovvero "modulazione di ampiezza" - si propagano principalmente vicino al suolo e seguono le curve della Terra. Nelle ore diurne, quindi, questi segnali AM inviati dalle stazioni radio possono coprire circa 162 chilometri prima che si abbia difficoltà ad ascoltarli. Di notte, questa capacità viene diminuita a causa della ionosfera.

Tra 80 e 600 chilometri sopra la Terra, infatti, le particelle nell'atmosfera terrestre sono bombardate da radiazioni solari ultraviolette estreme e raggi X che vengono ionizzati. Nel frattempo la ionosfera cresce e si restringe a seconda dell'ora: di notte, questo strato riflette i segnali radio AM in misura molto maggiore rispetto al giorno, consentendo al segnale di essere trasportato per centinaia di chilometri più in là rispetto al giorno.

"A causa di questo cambiamento nella propagazione del segnale dal giorno alla notte, se ogni stazione AM mantenesse la sua potenza operativa diurna di notte, si verificherebbero enormi interferenze", spiega la Commissione federale per le comunicazione degli Stati Uniti d'America sul loro sito web. Quindi la FCC richiede che alcune stazioni abbassino la loro potenza al tramonto, in modo che le varie stazioni non interferiscano con le altre.