Non solo Serie A: c'è anche la grana dei diritti tv per il calcio femminile

Mentre è ripartita la corsa per i diritti televisivi della Serie A, c’è un’altra grana per il calcio italiano, sempre legata al mondo audiovisivo: la Serie A Femminile infatti ancora non ha attirato l’attenzione di alcuna emittente ed è alla ricerca di una TV che possa acquistare il pacchetto pay.

Per tale ragione, la Lega ha optato per prorogare il bando fino alla fine di ottobre, in attesa di capire il da farsi. Il pacchetto comprensivo della trasmissione delle partite in chiaro è intanto stato affidato alla Rai, che ha presentato evidentemente un’offerta soddisfacente.

Discorso diverso per la Serie B Femminile, che ha trovato l’accordo con BepiTV: l’emittente dal prossimo turno trasmetterà le partite su YouTube, ed è singolare come sia stato trovato prima un accordo per il campionato cadetto che per quello di Serie A. Occorre però sottolineare come la Serie B Femminile includa squadre come Bologna, Genoa, Lazio, Hellas Verona, Parma e Ternana che hanno un seguito importante anche tra i club maschili, oltre che San Marino Academy, Tavagnacco ed il Brescia che ha giocato in Serie A fino a qualche anno fa e le cui calciatrici sono ora protagoniste in club di prim’ordine come la Juventus ed il Milan.