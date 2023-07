Non solo Serie A: Mediaset punta anche a Coppa Italia e Supercoppa in chiaro

Perso il treno della Champions League che è andata a Sky ed Amazon, Mediaset vuole diventare la casa del calcio italiano. Il Biscione è in trattativa per l’assegnazione dei diritti televisivi della Serie A, ma guarderebbe anche oltre.

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, Mediaset non starebbe guardando solo alla Serie A ma anche alla Coppa Italia (che ha già trasmesso) e la Supercoppa Italiana che quest’anno si rinnoverà con un nuovo formato con le Final Four.

Per saperne di più però bisognerà aspettare ancora qualche settimane, quando la Lega Calcio passerà al nuovo giro di trattative private. Inoltre, il 13 Luglio 2023 scadrà anche il termine per la presentazione delle offerte per i diritti televisivi della Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

La Supercoppa Italiana da quest’anno proporrà un nuovo format che mira ad offrire maggiore spettacolarità con due semifinali ed una finale, rispetto alla gara singola proposta nell’ultimo triennio. La Lega ha fissato la base d’asta minima a 62 milioni di Euro, rispetto ai 42 milioni di Euro del 2021. Gli introiti per i broadcaster però dovrebbero essere maggiori proprio per la raccolta pubblicitaria generata dalle più partite.

Di recente, Piersilvio Berlusconi ha affermato che la rete Mediaset su cui potrebbero trovare spazio le partite potrebbe essere Italia 1.