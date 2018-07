Non si placa l'effetto Cristiano Ronaldo sui social: post da record su Instagram

Mentre i riflettori si sono spenti su Torino e sulla presentazione di Cristiano Ronaldo, avvenuta qualche giorno fa alla presenza di centinaia di giornalisti provenienti da tutto il mondo, e tifosi della Vecchia Signora pronti ad accogliere il nuovo fenomeno bianconero, sui post l'effetto non si è esaurito.

Il cinque volte Pallone D'Oro, attraverso un semplice messaggio di buongiorno pubblicato questa mattina, ha fatto registrare numeri social fino ad ora sconosciuti per il nostro campionato, ormai non più abituato da quasi un decennio a colpi di questo genere.

La fotografia, pubblicata sul profilo Instagram personale di CR7, vede come protagonista il neo acquisto della Juve con la divisa societaria. Un post come tanti altri, ma ciò che balza immediatamente all'occhio è la quantità di mi piace, ed il ritmo a cui li ha ottenuti.

Nei primi trenta minuti, infatti, il post di buongiorno di Ronaldo ha ottenuto 1,3 milioni di like su Instagram (ad un ritmo impressionate, circa 25.000 al secondo), 80.000 su Facebook e 20 mila su Twitter.

L'effetto si è prolungato per tutta la giornata e nel momento in cui vi stiamo scrivendo la fotografia ha ottenuto 7,2 milioni di like e 49,3 mila commenti, ovviamente su Instagram.

Continua l'effetto positivo anche sulla pagina Instagram ufficiale della Juventus, che dalla presentazione ad oggi ha ottenuto 200 mila nuovi followers, che sembrano essere molto attivi anche sotto le fotografie pubblicate da Ronaldo. La CR7 mania, insomma, è appena iniziata.