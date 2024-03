Non solo sideloading: iOS 17.4 ha corretto due gravi vulnerabilità di sicurezza

Come abbiamo avuto modo di raccontare, nella serata di ieri Apple ha rilasciato iOS 17.4 ed iPadOS 17.4, i due attesi aggiornamenti che nell’Unione Europea portano la possibilità di effettuare il download e l’installazione delle applicazioni tramite app store alternativi. I pacchetti però si soffermano anche sulla sicurezza.

In un documento di supporto, Apple afferma di essere a conoscenza di un rapporto secondo cui alcune vulnerabilità di RTKit e del kernel potrebbero essere state sfruttate da utenti malintenzionati, e per tale ragione ha provveduto a correggerle con gli aggiornamenti in questione. Nel documento, la società di Cupertino spiega che “un utente malintenzionato con capacità di lettura e scrittura arbitrarie del kernel potrebbe essere in grado di aggirare le protezioni della memoria del kernel. Apple è a conoscenza di un rapporto secondo cui questo problema potrebbe essere stato sfruttato”.

iOS 17.4 ed iPadOS 17.4 risolvono anche una vulnerabilità relativa all’accessibilità ed un problema con la navigazione privata in Safari che potrebbe consentire alle schede bloccate di essere brevemente visibili mentre si cambia gruppo.

Per tale ragione, viene consigliata l’installazione immediata degli aggiornamenti, per avere sempre a disposizione dispositivi sicuri ed in linea con quanto pensato da Apple. La prossima settimana dovrebbero arrivare anche watchOS 10.4 e gli altri update per l'ecosistema.